Борец греко-римского стиля Максим Манукян вышел в полуфинал первенства мира

Борец греко-римского стиля, участник XXXI Олимпийских игр Максим Манукян вышел в полуфинал первенства мира. Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился в ¼ финала с борцом из Германии Айзеком и победил в этой схватке со счетом 3:0. В полуфинале он встретися с грузинским борцом Зурабом Датунашвили.

Ранее борец греко-римского стиля Вазген Хачатрян победил в 1/8 финала японца Кеничиро Фумитл, со счетом 8:0. первым соперником Вазгена Хачатряна, 59 кг, стал представитель США Ильдар Хафизов. Борец греко-римского стиля Вазген Хачатрян начал выступления на первенстве мира с победы над ним в 1/16 финала, со счетом 8:3.