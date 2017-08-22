В Тегеране задумались о разблокировке твиттера и Youtube

Власти Ирана обсуждают возможную разблокировку твиттера на территории страны, который был запрещен на протяжении нескольких лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник иранские СМИ.

"В руководстве Twitter заявили, что они готовы вести с нами переговоры, чтобы преодолеть разногласия", - приводят издания слова иранского министра информационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, твиттер не представляет угрозы для иранского общества.

Помимо этого, отмечают СМИ, в Тегеране не исключают отмены запрета на использование видеохостинга Youtube.

Несмотря на запрет, твиттер широко распространен среди иранских политических деятелей. В частности, аккаунты в этой соцсети имеют иранский президент Хасан Рухани, а также руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.