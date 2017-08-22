Президент Грузии назначил дату муниципальных выборов

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил выборы мэров городов и районов, а также депутатов местных законодательных органов (сакребуло) на 21 октября, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Согласно законодательству Грузии, выборы в органы местного самоуправления должны пройти в октябре.

"Я назначил выборы в органы местного самоуправления на 21 октября 2017 и отправил документ для контрассигнации (совместной подписи)", — сказал Маргвелашвили на брифинге.

Согласно законодательству Грузии, документ о назначении даты выборов пересылается премьер-министру Грузии, который вместе с членами правительства рассмотрит данное распоряжение. В том случае, если Кабмин согласится с решением главы государства, премьер контрасигнацией назначает дату выборов.

ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает, что документ уже получен и премьер-министр подпишет его в ближайшее время.

На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Грузии уже зарегистрировала семь партий для участия в местных выборах. Еще восемь партий пока только заявили о своем намерении участвовать в местных выборах.

Об участии в выборах мэра Тбилиси ранее заявили партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Движение строительства", "Альянс патриотов Грузии" и "Объединенное демократическое движение", "Демократическое движение – единая Грузия" и "Свободная Грузия". Последние три партии намерены идти на выборы вместе.

Официально регистрацию в ЦИК прошли партии — "Европейские демократы Грузии", "Национал-демократическая партия", "Христиан-консервативная партия Грузии", "Партия народа", "Орден сынов отечества "Родина", "Партия единства и развития Грузии" и "Новые правые".



