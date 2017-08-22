В Японии поступил в продажу кубик Рубика из сушеного мяса

Кубик Рубика, сделанный из кусочков сушеного мяса, используемого в лапше быстрого приготовления, поступил в продажу в Японии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Головоломку представила компания Nissin Food Products, которой принадлежит бренд популярной в Японии лапши в стаканах - Cup Noodles. Оригинальный кубик в точности повторяет размеры классической головоломки, изобретенной в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.

В компании утверждают, что правильно собрать такой кубик очень сложно, так как части многогранника отличаются лишь рельефным рисунком. В классической же головоломке игрок собирает грани по цветам. Стоимость "мясного" кубика составляет 3,6 тыс. иен (около $33). В компании все же не раскрыли главный секрет - является ли этот кубик Рубика съедобным, учитывая тот факт, что Cup Noodles обязана своей популярностью сушеному мясу, кусочки которого обретают сочность и увеличиваются в объеме при помещении их в кипяток.





