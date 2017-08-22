Македонский вратарь Дарко Тофилоски перешел в «Алашкерт»

Македонский вратарь Дарко Тофилоски присоединился к «Алашкерту». Как передает «Арменпресс», он уже провел вторую тренировку в составе команды.

Последней командой голкипера была «Дунайска Стреда» (Словакия).

Он выступал за сборные Македонии до 17-и, 19-и лет, провел 16 матчей за молодежную команду. В 2013-м году Тофилоски дебютировал за национальную сборную Македонии, приняв участие в матче против Норвегии.