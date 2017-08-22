Власти Грузии просят помощи у соседних стран для тушения пожара

Для тушения пожара в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети) власти Грузии обратились за помощью ко всем соседям, а также к странам ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Левана Давиташвили.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Пожарные до сих пор борются с огнем. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара принимают участие два вертолета погранполиции МВД Грузии, однако этого недостаточно, и по просьбе грузинской стороны президент Азербайджана направил в Грузию еще один вертолет. Кроме того, Грузия ждет еще два вертолета турецких ВВС.

"На данном этапе ведутся переговоры, информация разослана всем соседним странам, странам Евросоюза. Уже есть предварительное согласие. Думаю, что мы еще больше усилимся, добавится дополнительная техника", — цитирует слова Давиташвили Первый канал.

На вопрос журналистов, ведут ли власти Грузии переговоры с Россией, министр сельского хозяйства ответил, что соответствующие требования направлены всем соседним странам.





