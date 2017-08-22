Депутат турецкого Меджлиса Гаро Пайлан предъявил жалобу на колумниста турецкой газеты

Депутат турецкого Меджлиса от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан предъявил жалобу на колумниста турецкой газеты «Ени Шафак» Хайретдина Карамани. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Хайретдин Карамани до этого сделал запись, в которой оскорбил христиан.

«Из гявура не выйдет друга, как не выйдет скатерти из свиной кожи»,- написал колумнист турецкой газеты «Ени Шафак» Хайретдин Карамани. Он добавил также цитаты из Корана лоб особенностях отношений между мусульманами и немусульманами.

Депутат турецкого Меджлиса от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан предъявил жалобу в прокуратуру Турции, обвинив колумниста турецкой газеты «Ени Шафак» Хайретдина Карамани в разжигании ненависти между народами и в оскорблении христиан.