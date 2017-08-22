Иран способен возобновить 20-процентное обогащение урана за пять дней
Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что его страна может возобновить работы по обогащению урана до уровня, достаточного для военных нужд, в течение пяти дней, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Его высказывания привел во вторник иранский телеканал Al Alam.
"Если мы примем соответствующее решение, то сможем возобновить обогащение урана до 20% в течение максимум пяти дней", - сообщил Салехи.
Это заявление он сделал на фоне нового витка напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В частности, речь идет о подписании в начале августа президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении санкций, который распространяется и на Иран.
В 2015 году Тегеран согласился передать обогащенные ядерные материалы в рамках сделки с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В обмен на это из России и Казахстана в Иран было доставлено более 200 тонн необогащенного уранового концентрата. Сделка предусматривает снятие с Ирана международных санкций при условии, что Исламская Республика будет обогащать уран только до 5% для мирных нужд.