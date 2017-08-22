Борец греко-римского стиля Максим Манукян начал выступления на первенстве мира с победы. Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился с Йозефом Дадериани из Ирана и победил в этой схватке со счетом 10:1.

До этого сообщалось, что первым соперником Вазгена Хачатряна, 59 кг, стал представитель США Ильдар Хафизов. Борец греко-римского стиля Вазген Хачатрян начал выступления на первенстве мира с победы над ним в 1/16 финала, со счетом 8:3

Накануне чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.