Стали известны детали совместных действий турецких и иранских ВС в Сирии и Ираке

Как известно, Турция и Иран готовятся к совместным боевым действиям против рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака и в Сирии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Согласно заявлениям высокопоствленных лиц военных ведомств обеих стран, совместные боевые действия на севере Ирака и в Сирии будут направлены против Рабочей партии Курдистана (РКК).

Совместные боевые действия будут проводиться в Кандиле, Авашине, Батуфае, Запе, Бервария и Чемчууме на севере Ирака.

По предварительной договоренности, совместные боевые действия на севере Ирака продлятся 8-10 дней, будут обстреливать и бомбить 19 позиций Рабочей партии Курдистана (РКК).

Как сообщалось ранее, начальник генштаба ВС Турции Улус Аккар в ближайшее время отправится с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Цель визита – завершение переговоров с начальником генштаба ВС Ирана, начатых в Анкаре.

Начальник генштаба ВС Ирана Багери заявил, что Турция и Иран начали сотрудничество по урегулированию ситуации на границах , а также в Сирии и Ираке.

Президент Турции Эрдоган сообщил 21-гоо августа, что Турция и Иран могут осуществят совместные действия против дислоцированных там террористических группировок и в Сирии . Об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Как сказал президент Турции Эрдоган, как и в случае совместных действий на севере Ирака, вопрос обсуждался во время встречи начальников генштабов ВС Турции и Ирана, которая состоялась в августе.

Турция и Иран готовятся к совместным боевым действиям против рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака.

РФ, Турция и Иран готовятся вести совместные военные действия на севере Сирии. Об этом сообщает турецкая пресса. По сообщениям СМИ, отправной точкой избран город Идлиб.

Сроки и цели военных действий пока не называются. Во время переговоров по урегулированию сирийского конфликта 3-го мая 2017-года в Астане, РФ, Турция и Иран подписали меморандум, по которому эти 3 страны взяли на себя роль гаранта режима прекращения огня: они намерены создать в Сирии зоны безопасности.