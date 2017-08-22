В США J&J обязали выплатить $417 миллионов женщине, у которой развился рак

Суд города Лос-Анджелес обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить рекордную сумму в 417 миллионов долларов заболевшей раком женщине, которая заявляет, что причиной ее болезни стало использование продуктов компании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, судебный иск на компанию подала Ева Эчеверриа из Калифорнии из-за развития рака яичников после использования продуктов, содержащих тальк. Она пользовалась детской присыпкой ежедневно с 1950 по 2016 год, в 2007 году у нее был диагностирован рак яичников.

По ее мнению, компания должным образом не предупредила покупателей о риске заболевания при использовании подобных продуктов. В иске она заявляет, что ее заболевание является "результатом необоснованно опасной и некачественной природы талька". Адвокат Эчеверрии Марак Робинсон заявил, что женщина проходит лечение в больнице. По его словам, Эчеверриа хочет помочь всем женщинам страны, которые пользуются продукцией компании в течение 20 или 30 лет.

По решению суда, в сумму выплаты входят 68 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 340 миллионов в виде штрафной неустойки.

Представитель J&J Кэрол Гудрич отметила, что компания будет обжаловать это решение.

Сообщается, что присужденная женщине сумма в 417 миллионов долларов стала рекордной среди компенсаций, которые компания J&J когда-либо выплачивала по решению суда. Более тысячи человек подавали подобные иски, отмечает агентство.