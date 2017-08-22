Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отправится в Сочи

Президент Армении Серж Саргсян 23 августа с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Намечается, что руководители двух стран обсудят ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также коснутся хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в Россию в марте этого года.Во время переговоров высокого уровня будут затронуты также вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.Намечается, что на встрече президенты обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта.