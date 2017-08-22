Министр ИД Германии Зигмар Габриэль – об угрозах в адрес его семьи со стороны Эрдогана

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль сообщил, что из-за напряжения в отношениях с Эрдоганом его семья оказалась под угрозой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает немецкая пресса.

В интервью агентству dpa министр ИД Германии Зигмар Габриэль сказал: «Это стиль Эрдогана: известно, что некоторые пытаются надавить на мою жену, имея целью помешать и причинить неудобства».

Об угрозах в адрес семьи Зигмара Габриэля говорится и в газете Rheinpfalz.

В интервью газете Rheinpfalz министр ИД Германии Зигмар Габриэль сказал, что из-за напряжения в отношениях с Эрдоганом его жена оказалась под угрозой.

«Моя жена – стоматолог, получила на свою голосовую почту письмо с угрозами»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

«Эрдоган превратил Турцию в недемократическую страну. Год назад он осуждал попытку военного переворота, а сейчас он проводит собственный переворот, ведя страну к диктатуре»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, для противников Эрдогана настали трудные времена, и необходимо более теснор сотрудничество.

«Более половины Турции – сторонники демократии и не поддерживают Эрдогана»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, многие хотели бы, чтобы Европа и Германия поддержали установление в Турции демократии.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль несколько дней назад вновь выступил по вопросу арестованного в Турции немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он назвал Юджеля «заложником Турции».

«Германия имеет лишь дипломатические и экономические механизмы, чтобы вынудить Турцию освободить арестованного в Турции немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Мы же не можем, в конце концов, вторгнуться в Турцию»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

Говоря об Эрдогане, министр ИД Германии Зигмар Габриэль сказал: «Уже долгое время, как мы пытаемся проявить по отношению к нему логический подход, однако уже поняли, что порой лучше не обращать внимания на него и на его высказывания».

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, Эрдоган в ответ заявил, что попытка канцлера вступиться за журналиста, который подозревается в терроризме, вызывает удивление.

По данным издания, Эрдоган выступил с предложением обменять немецкого журналиста на бывших генералов.

Дениз Юджель обвиняется в причастности к террористической организации и злоупотреблении в использовании информации. Речь, предположительно, идет об электронных сообщениях, похищенных из взломанного почтового ящика министра энергетики Турции Берата Албайрака, который является зятем президента Турции Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал журналиста “террористом” и “немецким шпионом”.

Турция воспрепятствовала задержанному корреспонденту Die Welt Денизу Юджелю в получении консульской помощи от Германии. Посольство Германии обратилось к турецким властям по вопросу предоставления Денизу Юджелю консульской помощи, поскольку он является гражданином как Турции, так и Германии. Однако турецкая сторона отказала, учитывая лишь турецкое гражданство журналиста.

После первого отказа посольство Германии обратилось к турецким властям во второй раз, полагаясь в этот раз на положительный ответ. Турецкие власти обещали разрешить встречу с Юджелем, однако до сих пор не выполнили обещания.

В связи с арестом корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля посла Турции в Германии Али Кемаля Айдина вызвали в МИД Германии.

В МИД Германии послу Турции в Германии Али Кемалю Айдину сообщили, что арест Дениза Юджеля неприемлем и несоразмерен, и этот шаг еще более осложняет непростые немецко-турецкие отношения.

Дениза Юджеля обвиняют в соучастии в террористической организации, в неверной интерпретации данных, пропаганде терроризма. Причина – его комментарии по поводу взлома электронной почты министра энергетики Турции Берата Албайрака.