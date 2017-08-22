Премьер-министра Армении Карен Карапетян выразил соболезнование в связи с кончиной Перча Зейтунцяна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, в сонолезновании сказано:

«Перч Зейтунцян был из числа интеллигентов, пользующихся в наше время самым большим авторитетом.Безмерно велик его вклад в развитие армянской прозы. Невозможно представить армянскую драматургию и армянский театр последних десятилетий без его весомой роли. Его драматургия с многочисленных сцен говорила и будет продолжать говорить как об истории и настоящем, так и о нашем будущем, всегда оставаясь влиятельной и современной. Однажды Перч Зейтунцян процитировал известные слова нашего великого поэта Амо Сагияна: «Не ставьте мне пропуск», и сегодня должен сказать, что для всех нас, для армянского народа он всегда будет присутствующим.От имени Правительства РА и от себя лично выражаю наши глубокие соболезнования семье и близким, а также многочисленным читателям Перча Зейтунцяна».