Мэр Еревана наградил руководителей отряда «Ереван», который побеждал в разные годы в молодежном слете «Базе»





Мэр Тарон Маргарян поделился своими впечатлениями и подчеркнул важность молодежного слета «Базе».

«Слет «Базе» несет в себе единую силу молодежи Армении, Арцаха и диаспоры. В своем роде он первый и, пожалуй, единственный в нашей стране. За последние 5 лет, в качестве мэра Еревана, а также до этого, будучи активным молодым общественно-политическим деятелем, я с большим удовольствием принимал участие во всех организационных работах и всегда находился рядом с участниками «Базе». Заверяю вас, что и впредь мы будем содействовать творческим и умным молодым людям, которые хотят внести свой вклад в развитие Еревана»,-отметил Тарон Маргарян.

Беседуя с мэром Еревана, молодые участники слета «Базе» выразили благодарность за проявленное внимание и содействие, а также заверили, что будут участвовать во всех конкурсах программы с твердым намерением победить.

По случаю 15-летия со дня основания всеармянского молодежного слета «Базе», за поддержание высокой спортивной чести столицы и за признание лучшим отрядом слета в разные годы, руководители отряда «Ереван» разных лет Карен Шахбазян, Гош Саргсян, Давид Саргсян и Артур Хумарян были награждены благодарственными грамотами мэра Еревана.

Поздравив награжденных, мэр Тарон Маргарян призвал участников отряда «Ереван» быть активными и пожелал им успешного участия.

Координатор совета попечителей Молодёжного фонда Армении Карен Авагян, выразив благодарность мэру Еревана за постоянное и последовательное содействие, отметил: «Всеармянский молодежный слет «Базе» каждый год с любовью принимает Вас, господин мэр. Рады также констатировать тот факт, что своей активностью и подготовленностью отряд «Ереван» всегда с честью представляет столицу Ереван на всеармянском молодежном слете. Мы убеждены, что это станет традицией и будет иметь продолжительный характер».

По случаю 15-летия со дня основания всеармянского молодежного слета «Базе» и проявленное постоянное содействие Карен Авагян вручил мэру Еревана Тарону Маргаряну благодарственную грамоту и юбилейную статуэтку сокола. Мэр Еревана Тарон Маргарян по случаю 15-летия со дня основания всеармянского молодежного слета «Базе» (Сокол), после торжественной церемонии открытия встретился с руководителями отряда «Ереван», который побеждал за последние 15 лет, а также с членами отряда «Ереван» слета «Базе 2017». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Мэр Тарон Маргарян поделился своими впечатлениями и подчеркнул важность молодежного слета «Базе».,-отметил Тарон Маргарян.Беседуя с мэром Еревана, молодые участники слета «Базе» выразили благодарность за проявленное внимание и содействие, а также заверили, что будут участвовать во всех конкурсах программы с твердым намерением победить.По случаю 15-летия со дня основания всеармянского молодежного слета «Базе», за поддержание высокой спортивной чести столицы и за признание лучшим отрядом слета в разные годы, руководители отряда «Ереван» разных лет Карен Шахбазян, Гош Саргсян, Давид Саргсян и Артур Хумарян были награждены благодарственными грамотами мэра Еревана.Поздравив награжденных, мэр Тарон Маргарян призвал участников отряда «Ереван» быть активными и пожелал им успешного участия.Координатор совета попечителей Молодёжного фонда Армении Карен Авагян, выразив благодарность мэру Еревана за постоянное и последовательное содействие, отметил: «Всеармянский молодежный слет «Базе» каждый год с любовью принимает Вас, господин мэр. Рады также констатировать тот факт, что своей активностью и подготовленностью отряд «Ереван» всегда с честью представляет столицу Ереван на всеармянском молодежном слете. Мы убеждены, что это станет традицией и будет иметь продолжительный характер».По случаю 15-летия со дня основания всеармянского молодежного слета «Базе» и проявленное постоянное содействие Карен Авагян вручил мэру Еревана Тарону Маргаряну благодарственную грамоту и юбилейную статуэтку сокола.