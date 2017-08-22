США отправили на Украину первую партию угля

Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон.

Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно.

Благодаря американскому углю Украина без проблем пройдет отопительный сезон 2017-2018 годов, уверены в Киеве.