В результате крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб человек

Спасатели при разборке завалов на месте пожара в центе Ростова-на-Дону обнаружили тело. Как передает Арменпресс, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Там отметили, что личность погибшего устанавливается, сказал собеседник агентства.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в 12:52 накануне. Сгорели более 100 домов на площади 10 тыс. кв. метров. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка территории и разборка конструкций.

Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы.

К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших. Все они получат единовременную матпомощь в размере 20 тыс. рублей. Полностью утратившие имущество получат 100 тыс. рублей, получившие тяжкий вред здоровью - 400 тыс. рублей.