"Талибан" осудил решение Трампа продлить пребывание военных в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* осудило решение президента США Дональда Трампа продлить пребывание американских военнослужащих в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.

"Вместе того, чтобы продолжать войну в Афганистане, американцам следовало подумать о выводе своих солдат из страны", — заявил представитель движения Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid) через несколько часов после речи Трампа о новой стратегии США в Афганистане.

По его словам, члены движения намерены "продолжать джихад до тех пор, пока хотя бы один американский солдат находится" в Афганистане. Муджахид считает, что в речи Трампа "нет ничего нового", отмечает агентство Франс Пресс.

Ранее Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.