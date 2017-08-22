Google представила новую операционную систему

Корпорация Google представила в понедельник новую операционную систему (ОС), которая прежде условно называлась Android O, а теперь получила официальное имя Oreo по аналогии с маркой печенья, представляющего собой два шоколадных диска с кремовой прослойкой. Таким образом интернет-гигант продолжил традицию присваивать обновленным версиям ОС названия кондитерских изделий: Nougat (нуга), Marshmallow (разновидность зефира) и Lollipop (леденец), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обновление ОС уже доступно на смартфонах Pixel разработки Google. Компания планирует выпустить вторую версию собственного смартфона в октябре и после этого провести презентацию, призванную содействовать более широкому распространению Oreo.

Google ранее уже рассказывала о новинках новой ОС. Система, в частности, оснащена такими новыми функциями, как «картинка в картинке» и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличения скорости работы, оптимизации энергопотребления.