Прием Артура Алексаняна в первый день состязаний на первенстве мира был признан лучшим

Прием 3-кратного чемпиона мира по борьбе греко-римского стиля Артура Алексаняна в первый день состязаний на первенстве мира был признан лучшим. Как передает «Арменпресс», соперником Артура Алексаняна в ¼ финала состязаний на первенстве мира в Париже был грузинский борец Реваз Надареишвили, которого Артур Алексанян победил со счетом 6:2. Накануне в финале Артур Алексанян состязался с представителем РФ Муса Евлоевым и победил в этой схватке со счетом 3:1.

Артур Алексанян стал чемпионом мира по борьбе греко-римского стиля также и в 2014 и 2015 годах. Артур Алексанян является 3-кратным чемпионом Европы по борьбе греко-римского стиля (2012, 2013, 2014), а также чемпионом XXXI Олимпийских игр.

Накануне чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.