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Бако Саакян принял исполнительного директора благотворительного фонда «Туфенкян» Раффи Дудакляна


22 августа президент Республики Арцах Бако Саакян принял исполнительного директора благотворительного фонда «Туфенкян» Раффи Дудакляна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ. 
Президент Саакян высоко оценил работу фонда в Арцахе, выразив надежду, что организация с тем же усердием продолжит осуществлять свою патриотическую деятельность в республике.

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