AFP: свыше 40 человек погибли в Сирии в результате ударов ВВС коалиции

Не менее 42 мирных жителей стали за минувшие сутки жертвами ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по жилым кварталам сирийского города Ракка. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights).

Отмечается, что среди погибших 19 детей. Большинство ударов пришлось на северную часть города.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня.





