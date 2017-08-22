Переговоры по Сирии в Астане могут пройти в середине сентября

Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, по предварительным данным, может пройти в середине сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"По информации, полученной от российской стороны, страны - гаранты режима перемирия - Россия, Турция и Иран намерены провести до конца августа техническую встречу на уровне экспертов, во время которой будут определены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В предварительном плане речь может идти о середине сентября", - отметил Абдрахманов.





