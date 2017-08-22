Панихида по Перчу Зейтунцяну пройдет в церкви Св.Ованеса в Конде

Панихида по известному армянскому писателю, публицисту, переводчику Перчу Зейтунцяну пройдет 23 августа, в 18։00-20։00, в церкви Св.Ованеса в Конде. Церемония последнего прощания состоится с 12։00 по 13։30 24-го августа в ереванском Доме камерной музыки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.

Для организации последнего прощания с писателем создана правительственная комиссия во главе с министром культуры Армении Арменом Амиряном.

Перч Зейтунтян скончался утром 21 августа после продолжительной болезни.

Перч Зейтунцян родился в 1938 году в египетской Александрии. В 1948 году он репатриировал в Армению. В 1963 году Зейтунцян окончил Пятигорский институт иностранных языков, после чего проучился на высших сценарных курсах в Москве (1963-1964 гг.). В 1965-1968 гг. был редактором на киностудии «Арменфильм», а 1965-1975 гг. - главным редактором студии телефильмов «Ереван». В 1975-1986 гг. Зейтунцян проработал секретарем Союза писателей Армении. А в 1991-1992 гг. он занимал должность министра культуры Армении.

Первая книга Зейтунцяна была опубликована в 1956 году. Он – автор 12 пьес, которые были поставлены на разных театральных сценах Еревана. Его книги переведены на 11 языков.

Зейтунцян - лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, почетный член Римской академии искусств и наук «Тиберина», награжден многочисленными медалями, наградами. Он был почетным гражданином Еревана.