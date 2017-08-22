По предложению Защитника прав человека Армении, компания «Веолиа-джур» проведет капитальный ремонт

Офис Защитника прав человека Армении получил обращение от граждан в адрес компании «Веолиа-джур» с жалобой на то, что сточные воды многоквартирного здания залили подвальные помещения.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Защитника прав человека Армении, вопрос был срочно обсужден, и компании «Веолиа-джур» направили соответствующее обращение. Вышеуказанные подвальные помещения были включены в список неотложных ремнтных работ. Проведена саночистка указанных подвальных помещений.