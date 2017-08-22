США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условий

Соединенные Штаты готовы способствовать проведению переговоров между властями Афганистана и представителями движения "Талибан", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Также Вашингтон рассчитывает на более активные меры пакистанских властей против террористических структур на территории Пакистана, добавил Тиллерсон, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы готовы поддерживать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Тиллерсона. При этом госсекретарь отметил, что, по мнению Вашингтона, талибы не смогут победить вооруженными средствами, однако могут приобрести законный статус путем переговоров.