Обвиняемая в убийстве мужа жена советника губернатора Армавирской области переведена из УИУ в психиатрическую «Нубарашен»

Рузанна Мкртчян, обвиняемая в убийстве супруга, советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна, 22 августа была переведена из УИУ «Абовян» в психиатрическую больницу «Нубарашен». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Обвиняемая пробудет в психиатрической клинике до тех пор, пока не будет получено заключение комплексной судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы.

В отношении Рузанны Мкртчян назначена стационарная комплексная судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертиза для выяснения того, в каком состоянии пребывала последняя в момент совершения преступления.

Как сообщалось ранее, 25 июля в 23:30 на территории «Овраг Даларика», был обнаружен связанный труп 52-летнего Манука Симоняна. В связи с убийством Симоняна его супруге предъявлено обвинение по 1 части 104 статьи УК Армении. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали напряженные отношения в семье.

Расследование продолжается.