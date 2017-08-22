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Обвиняемая в убийстве мужа жена советника губернатора Армавирской области переведена из УИУ в психиатрическую «Нубарашен»


Рузанна Мкртчян, обвиняемая в убийстве супруга, советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна, 22 августа была переведена из УИУ «Абовян» в психиатрическую больницу «Нубарашен». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Обвиняемая  пробудет в психиатрической клинике  до тех пор, пока не будет получено заключение комплексной судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы.

В отношении Рузанны Мкртчян назначена стационарная комплексная судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертиза для выяснения того, в каком состоянии пребывала последняя в момент совершения преступления.

Как сообщалось ранее, 25 июля в 23:30 на территории «Овраг Даларика», был обнаружен связанный труп 52-летнего Манука Симоняна. В связи с убийством Симоняна его супруге предъявлено обвинение по 1 части 104 статьи УК Армении. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали напряженные отношения в семье.

Расследование продолжается.

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