Как показывает анализ статистики, в Армении число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось, раскрываемость улучшилась. Как сообщили «Арменпресс» в Прокуратуре Армении, это на 107 больше, чем за тот же период прошлого года, однако число тяжких и особо тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия и боеприпасов сократилось. Если за январь-июнь 2016 года в Армении было зарегистрировано 1613 тяжких преступлений, то за январь-июнь 2017 года в Армении зарегистрировано 1210 тяжких преступлений, - на 403 меньше. Что касается особо тяжких преступлений, то если в прошлом году их было 116, за январь-июнь 2017 года в Армении зарегистрировано 91 особо тяжких преступлений,или на 20 меньше.

То есть, за первое полугодие этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, в Армении зарегистрировано на 403 или на 25% меньше, за январь-июнь 2017 года в Армении зарегистрировано 91 особо тяжких преступлений ,или на 21,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего преступлений было совершено в Ереване - 4781 случай, в Котайке - 788, в Лори – 726, в Армавире - 645 преступлений. Меньше всего преступлений совершено в Вайоц Дзоре - 141, Сюнике - 290 и Гегаркунике – 320. Аэропорт «Звартноц» подлежит отдельному учету: здесь было совершено 52 преступления.

Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений было совершено в Ереване - 659 и 49 соответственно, в областях картина меняется: тяжкими преступлениями отличились Котайк - 112 случаев, Ширак - 84 случая, Армавир - 82 случая. Меньше всего тяжких преступлений совершено в Вайоц Дзоре -9 случаев, в Тавуше - 31 случай, Гегаркунике - 32 случая.

Больше всего особо тяжких преступлений было совершено в Ереване – 49, по 7 особо тяжких преступлений было совершено в Гегаркунике и Сюнике, в Тавуше - 1 случай, в Вайоц Дзоре таковых не было.

Положительная динамика наблюдается и в случае нанесения ущерба здоровью: Если за январь-июнь 2016 года в Армении было зарегистрировано 560 подобных случаев, то за январь-июнь 2017 года в Армении зарегистрировано 497 случаев.

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