В австралийском зоопарке родилась редкая белая коала

В австралийском зоопарке родился необычный детеныш - редкая белая коала, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По словам представителей зоопарка в Квинсленде, необычной белой окраской животное обязано не альбинизму, как могло бы показаться, а, скорее всего, рецессивному гену, унаследованному от матери.

Новорожденную самку еще не назвали, однако она уже стала любимицей интернета и посетителей зоопарка.

Эксперты отмечают, что такой белой коале было бы непросто выжить в дикой природе.

Эколог из Центрального университета Квинсленда Алистер Мальзер отмечает, что за 20 лет наблюдений за этими животными в дикой природе ни разу не видел белой коалы.