Карен Мовсисян – победитель в чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов

В испанском городе Сабадель завершился чемпионат Европы по шахматам среди ветеранов. Как передает «Арменпресс», в турнире возрастной категории 50+ победителем стал представитель Армении Карен Мовсисян.

Армянский гроссмейстер набрал 7 очков из 9 возможных. На пол-очка от него отстали российские шахматисты Евгений Калегин и Геннадий Туник, сообщает armnoc.am.

В турнире приняли участие 51 шахматист, сыгравшие 9 туров.