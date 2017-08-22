Первоклассникам из семей, получающих пособие, будет оказана финансовая помощь. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по труду и социальному обеспечению Армении, для получения указанной единовременной помощи один из членов семей, получающих пособие, должен будет представить территориальные органы социального обеспечения справку о поступлении в школу ребенка из этой семьи.

Помощь будет оказана каждому первокласснику в данной семье. Сумма пособия - 25000 драмов; пособие будет оказано в соответствии законом Армении о пособиях.