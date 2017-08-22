Пожар в Боржомском лесу: последние новости

Угроза распространения огня в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети) сохраняется. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в эфире телекомпании Rustavi2.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Пожарные до сих пор борются с огнем. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. Изначально сообщалось о пяти гектарах уничтоженной территории, однако по последним данным, пострадали несколько десятков гектаров леса.

"Угроза распространения огня, конечно же, существует, если мы не потушим пожар на этом хребте. Если этот хребет погаснет, думаю, мы преодолеем острую фазу. Я думаю, что мы справимся", — сказал Квирикашвили.

С понедельника в тушении пожара принимает участие вертолет погранполиции МВД Грузии, однако этого оказалось недостаточно, и по просьбе грузинской стороны президент Азербайджана направил в Грузию еще один вертолет. Вместе с тем, поздно ночью в ходе заседания чрезвычайного штаба, которым руководит глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, стало известно, что на место пожара прибудут еще два вертолета турецких ВВС.



