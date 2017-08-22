Более 30 человек пострадали при столкновении поездов в пригороде Филадельфии
По меньшей мере 33 человека получили ранения, когда пассажирский поезд врезался в пустой состав, стоявший на станции в пригороде Филадельфии, штат Пенсильвания, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По словам представителя транспортного управления по юго-востоку Пенсильвании, инцидент произошел примерно в 00:15 по местному времени (7:15 по Москве) в пригороде Аппер-Дарби.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
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