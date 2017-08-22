В программе всеармянского молодежного слета «Базе», который стартовал 21-го августа в Цахкадзоре, продолжаются разнообразные мероприятия и конкурсы. В игре «Брейн-ринг» прошли состязания внутри фронтов. Отряд журналистов занял первое место в брейн-ринге на оранжевом фронте слета «Базе».

Руководитель отряда журналистов Арминэ Геворгян сказала, что в их команде есть прекрасный «знаток» - редактор программы «Самый умный» Арутюн Арзуманян, который взял инициативу в игре в свои руки, благодаря чему команда журналистов победила.

В отряде журналистов был и корреспондент «Арменпресс» Карен Хачатрян.

Как сказал редактор программы «Самый умный» Арутюн Арзуманян, в подобных интеллектуальных играх большое значение имеет опыт. Невозможно победить без опыта, каким бы эрудированным ты не был.

Руководитель отряда журналистов Арминэ Геворгян сказала, что очень интересно работать с Арутюном Арзуманяном.

Вечером 22-го августа участники всеармянского молодежного слета «Базе» встретятся с организаторами-ветеранами движения «Базе», в том числе, с зампредседателя НС Армении Шармазановым, руководителем компании «Шарм» Кареном Казаряном, бывшими директорами слета и пр.