После того, как не удалось пройти в основной этап отборочных игр первенства мира, сборная Армении по баскетболу выступит в дивизионе B первенства Европы.

Как передает «Арменпресс», 24-го августа в городе Мюнхен состоится жеребьевка, в результате которой станут известны соперники сборной Армении по баскетболу.

Ожидается участие 9 команд в дивизионе B первенства Европы, которые будут собраны в 3 подгруппы и будут бороться за 4 путевки.

Отборочные игры начнутся в ноябре этого года.