Его литература не признавала времени: председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнование по поводу смерти Перча Зейтунцяна

Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнование по поводу смерти известного писателя, публициста, переводчика, заслуженного деятеля культуры Перча Зейтунцяна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, в соболезновании сказано:

«С глубокон скорбью узнал о смерти известного писателя, публициста, переводчика, заслуженного деятеля культуры Перча Зейтунцяна. Его произведения стали неделимой частью нашей литературной сокровищницы. Он создал литературу, которая не признавала времени. Он создал публицистику, которая является актуальной в любые времена. Его переводы преодолевали любые барьеры. Он являлся мостом между искусством и обществом, гражданином, интеллигентом и культурой.

Перча Зейтунцяна нет более среди нас, однако с нами его литература и добрая память.

Соболезную семье Перча Зейтунцяна, родным, поклонникам его пера и делю их скорбь».