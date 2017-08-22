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В Армении вертолетчики и спецназ ЮВО отрабатывают десантно-штурмовые действия в высокогорье


Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Армении, впервые приступили к отработке действий по  переброске сил в тыл условного противника. В учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе подготовки, под руководством инструкторов, группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» на высоте над уровнем моря более 2 тыс. метров.

      

 

 



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