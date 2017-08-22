Глава Минобороны США Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом
10:24, 22 Август, 2017
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*.
Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.
Операция в городе Талль-Афар началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.