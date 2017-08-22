"Великое солнечное затмение" в США обвалило сайт НАСА

За "Великим солнечным затмением" наблюдали жители США на территории 14 штатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Белом доме, за редким природным явлением решил понаблюдать с балкона президент страны Дональд Трамп с супругой Меланией.

Картограф Майкл Зейлер рассказал РИА Новости, что, по его оценке, до 7,5 миллиона американцев решили посетить районы полного солнечного затмения. Еще 12 миллионам жителей США, которые населяют эти районы, никуда уезжать не пришлось.

Число желающих увидеть солнечное затмение, не выходя из дома, оказалось настолько велико, что сайт NASA TV, на котором космическое агентство вело прямую трансляцию событий, незадолго до начала затмения обрушился.