Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что резкий уход Соединенных Штатов из Афганистана привел бы к возникновению там вакуума, который займут боевики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом американский лидер заявил в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Последствия резкого выхода одновременно ожидаемы и неприемлемы. Резкий вывод [воинского контингента] создаст вакуум, который заполнят боевики", - сказал он.

Кроме того, по словам Трампа, ради борьбы с терроризмом США расширят полномочия своих вооруженных сил, находящихся на территории исламской республики.

"Мы расширим полномочия американских вооруженных сил, чтобы бороться с террористическими и преступными сетями", - заявил глава государства.

При этом США больше не будут сообщать заранее о своих военных операциях и не будут говорить о численности своего воинского контингента в Афганистане, информировал Трамп. Он также подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона в исламской республике и в регионе будет теперь зависеть от обстоятельств.

Также Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8400, развернутым в настоящее время.

Кроме того, Трамп ужесточил позицию США в отношении Исламабада. Его администрация предупредила, что может уменьшить помощь Пакистану в сфере безопасности, если он не будет предотвращать использование боевиками безопасных убежищ на своей территории.