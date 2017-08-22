Третий Международный военно-технический форум "Армия-2017" откроется под эгидой Минобороны РФ во вторник в подмосковной Кубинке. Общая площадь экспозиции выставки в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превысит 300 тыс. кв. м, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, в военных округах и на Северном флоте в рамках форума пройдут масштабные динамические показы вооружения, военной и специальной техники. Научно-деловая программа пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году общее число участников форума составит более 1 тыс. российских и свыше 75 иностранных компаний. Всего будет представлено почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения.

ФСВТС России выдала 10 лицензий на временный ввоз в Россию продукции военного назначения компаниям из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Турции и Южно-Африканской Республики, которые продемонстрируют около 400 экспонатов.