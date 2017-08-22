Европейские индексы - 21-08-17

МОСКВА, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.82% и составил 12065.99 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.52% и составил 5087.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.07% и составил 7318.88 пункта, российский MICEX вырос на 0.36% и составил 1937.66 пункта, а RTSI вырос на 0.67% и составил 1033.06 пункта.