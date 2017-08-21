Артур Алексанян - чемпион мира

Член сборной Армении по греко-римской борьбе олимпийский чемпион Артур Алексанян стал чемпионом мира в третий раз!

Как передает Арменпресс, на ЧМ в Париже Артур Алексанян в финале встретился с россиянином Муса Евлоевым и победил со счетом 3:1.

Артур Алексанян становился чемпионом мира в 2014 и 2015 годах, а чемпионом Европы гюмриец становился в 2012, 2013, 2014 годах.