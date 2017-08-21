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Артур Алексанян - чемпион мира


 Член сборной Армении по греко-римской борьбе  олимпийский чемпион Артур Алексанян   стал  чемпионом мира в третий раз!

Как  передает Арменпресс, на ЧМ в Париже Артур Алексанян в  финале  встретился с россиянином Муса Евлоевым и победил со счетом 3:1.

Артур Алексанян  становился чемпионом мира в 2014 и 2015 годах, а чемпионом Европы  гюмриец становился  в 2012, 2013, 2014 годах.



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