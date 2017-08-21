За трое суток в Армении произошло 24 ДТП: 5 погибших, 48 пострадавших

По данным оперативной сводки полиции Армении, из 25 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период с 18 по 21 августа, раскрыто 24.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, за то же время зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 24 случая кражи, 10 случаев мошенничества, по 1 случаю присвоения, вымогательства, уклонения от уплаты налогов и незаконной вырубки деревьев, по 2 случая хулиганства и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи и грабежа, 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 5 человек погибли, 48 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.