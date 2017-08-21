Открыты специальные счета для помощи Хосровскому заповеднику
Для помощи Хосровскому заповеднику открыты специальные счета – драмовый, долларовый, рублевый и евро.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минэкологии РА.
Пожар в Хосровском лесу потряс многих наших соотечественников. Поступают многочисленные предложения о помощи.
Минэко РА благодарит всех, кто хочет помочь в ликвидации последствий стихии и сообщает, что с этой целью открыты специальные счета.
Для управления всеми поступлениями планируется создать общественный совет, в составе которого будут эксперты, общественные деятели, представители благотворительных организаций и граждане, пользующиеся доверием общества.
Об использовании средств периодически будут публиковаться отчеты.
Министерство предоставило специальные счета.
ГНКО «Хосровский заповедник».
Араратская область, г. Веди, ул. Касьяна 70 - 04108656
ЗАО «Акба-кредит Агриколь Банк»:
В драмах РА – р/с 220129690305000
В долларах США – р/с 220415140015001
В российских рублях – р/с220129690016958
В евро – р/с 220415140049002