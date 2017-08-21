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Открыты специальные счета для помощи Хосровскому заповеднику


Для  помощи Хосровскому  заповеднику открыты  специальные счета – драмовый, долларовый, рублевый и евро.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минэкологии РА. 

Пожар в Хосровском лесу  потряс многих наших соотечественников. Поступают многочисленные предложения  о помощи.

Минэко РА  благодарит всех, кто хочет помочь в ликвидации последствий  стихии и сообщает, что с этой  целью открыты  специальные счета.

Для управления всеми  поступлениями планируется создать общественный совет, в составе  которого будут эксперты, общественные  деятели, представители благотворительных организаций и граждане, пользующиеся доверием общества.  

Об использовании средств периодически будут публиковаться отчеты. 

 

Министерство предоставило специальные счета.

ГНКО «Хосровский  заповедник».

 

Араратская область, г. Веди, ул. Касьяна 70 - 04108656

ЗАО «Акба-кредит Агриколь Банк»:

В драмах РА – р/с 220129690305000

В долларах США – р/с 220415140015001

В российских рублях  – р/с220129690016958

В евро – р/с  220415140049002

 

 

 

 

 



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