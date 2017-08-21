Россияне три месяца прождут собеседования ради американской визы

Россиянам придется три месяца ждать вызова на собеседование в посольство США в Москве для оформления туристической визы. Такая информация содержится на сайте Госдепартамента.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, граждане, подающие на гостевую визу B-1 или B-2 (первая категория — деловые поездки, вторая — с целью туризма), будут ждать собеседования 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, время ожидания составит 36 дней, а для заявителей на другие виды неиммиграционных виз — 53 дня.

Журналист «Ленты.ру», периодически посещающий США, обратил внимание, что раньше эти сроки были короче, даже летом. Тем не менее время ожидания зависит от сезона; скорее всего, в холодный период оно сократится.

Ранее в понедельник, 21 августа, американская дипмиссия в России объявила, что с 23 августа в РФ перестанут выдавать неиммиграционные визы. 1 сентября эта процедура возобновится в Москве. Что касается консульств Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, то сроки возобновления выдачи виз пока неизвестны.

«Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование», — говорится в сообщении.

Данные меры стали ответом на ограничение Россией численности сотрудников американских дипломатических представительств.

Глава МИД Сергей Лавров уже сказал, что Москва изучит решение Вашингтона. Он также заверил, что Россия не собирается «срывать зло на американских гражданах».