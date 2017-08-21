Вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг

В сети появился проморолик сериала «Страйк», снятого по мотивам криминальной трилогии Джоан Роулинг о Корморане Страйке. Трейлер опубликован на YouTube-канале «Би-би-си».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, сериал рассказывает о ветеране афганской войны, ставшем частным детективом. Создатели проекта планируют выпустить три сезона. Премьера первой части, состоящей из трех эпизодов, запланирована на 27 августа. Главную роль в «Страйке» исполнил британский актер Том Берк. Трилогия о Корморане Страйке («Зов кукушки», «Шелкопряд», «Карьера зла») выходила с 2013 по 2015 год. Роулинг публиковала книги под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Война в Афганистане проходила с 2001 по 2014 год. Войска НАТО, в которые входили вооруженные формирования Великобритании, противостояли исламистской организации «Талибан» (запрещена в России).