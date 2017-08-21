Делегация МО РА ознакомится с новыми образцами КамАЗ и примет участие в форуме «Армия-2017»

Делегация МО РА во главе с министром обороны Вигеном Саркисяном 21 августа отбыла в Россию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, 21 августа делегация ознакомится в городе Набережные Челны с новыми образцами автомобильной спецтехники КамАЗ, а 22 августа в Москве примет участие в международном форуме военной техники «Армия-2017» и открытии выставки.