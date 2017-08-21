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Делегация МО РА ознакомится с новыми образцами КамАЗ и примет участие в форуме «Армия-2017»


Делегация  МО РА во главе  с министром обороны  Вигеном Саркисяном 21 августа отбыла  в  Россию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, 21 августа  делегация  ознакомится в  городе  Набережные Челны с новыми образцами автомобильной  спецтехники КамАЗ, а 22 августа в Москве примет участие  в международном  форуме военной  техники  «Армия-2017» и открытии выставки.

 



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