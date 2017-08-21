Япония испытала новый способ добычи электроэнергии

В Японии впервые в мире испытана установка для добычи электроэнергии за счет подводных течений океана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, Энергетическая установка представляет собой три расположенных на глубине 20-50 метров цилиндра длиной по 20 метров каждый. Внутри двух из них размещены генераторы с лопастями диаметром до 11 метров каждый, третий предназначен для обеспечения устойчивого положения системы. Общая мощность установки оценивается в сто киловатт, во время экспериментов ее максимальный показатель не превысил 30 киловатт.

Специалисты планируют продолжить тестирование подводной электростанции. Полноценный запуск объекта запланирован на 2020 год.