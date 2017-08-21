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Криптоармянка, долгие годы скрывавшая свою идентичность, рассказала о себе и своей семье турецкому сайту


Квартал Сур в турецком Диарбекире, который до Геноцида был плотно населен армянами, методично разрушается турецкими властями, уничтожаются многие  древние  строения.

Об этом, как  передает Арменпресс, пишет сайт dihaber.net.

О происходящем в квартала с сайтом поделилась Алтен Экинджи, которая  в  исламизированной  армянской  семье и долгие  годы  скрывала, что она армянка. 

Она рассказала, как ее бабушка, которую насильственно исламизировали, по воскресеньям тайно ходила  с  внучкой в церковь, а потом уговаривала девочку молчать об этом.

На вопрос, кто эти люди в церкви, девочка неизменно слышала лишь – «родственники твоего деда».

Семья матери Алтен, по ее словам, тоже была исламизирована, а ее дед по матери перебрался в Диарбекир из Эрзерума в  1915 году – из провинции От.

Алтен помнит также, что у этого деда  в  паспорте  она видела пометку «мухтеди», что значило «перешедший  в  другую веру» - она ставилась в  паспортах исламизированных.

Квартал Сур в турецком Диарбекире в 2015г. оказался в эпицентре турко-курдских столкновений и подвергся большим разрушениям.

Сегодня строения  в  Суре разрушаются уже  по государственной  программе.

 



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