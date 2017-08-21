Криптоармянка, долгие годы скрывавшая свою идентичность, рассказала о себе и своей семье турецкому сайту
Квартал Сур в турецком Диарбекире, который до Геноцида был плотно населен армянами, методично разрушается турецкими властями, уничтожаются многие древние строения.
Об этом, как передает Арменпресс, пишет сайт dihaber.net.
О происходящем в квартала с сайтом поделилась Алтен Экинджи, которая в исламизированной армянской семье и долгие годы скрывала, что она армянка.
Она рассказала, как ее бабушка, которую насильственно исламизировали, по воскресеньям тайно ходила с внучкой в церковь, а потом уговаривала девочку молчать об этом.
На вопрос, кто эти люди в церкви, девочка неизменно слышала лишь – «родственники твоего деда».
Семья матери Алтен, по ее словам, тоже была исламизирована, а ее дед по матери перебрался в Диарбекир из Эрзерума в 1915 году – из провинции От.
Алтен помнит также, что у этого деда в паспорте она видела пометку «мухтеди», что значило «перешедший в другую веру» - она ставилась в паспортах исламизированных.
Квартал Сур в турецком Диарбекире в 2015г. оказался в эпицентре турко-курдских столкновений и подвергся большим разрушениям.
Сегодня строения в Суре разрушаются уже по государственной программе.